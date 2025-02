Make de verão com um produto só: Vanessa Rozan testa trend com lip tint

Esqueça a nécessaire cheia de produtos: um único item é o suficiente para ficar com "a cara do verão". Pelo menos é o que promete uma trend que viralizou no TikTok. O truque, que tem o lip tint como protagonista, é o tema do Lab da Beleza desta terça-feira (11/2).

A "receita" da técnica envolve colocar três gotas de lip tint nos lábios e nas bochechas, além de uma gota do produto no nariz e duas na testa. A tinta para os lábios deve ser espalhada com os próprios dedos.

A aplicação nessas áreas do rosto faz sentido, segundo Vanessa Rozan. "Quando tomamos sol, a tendência é ficarmos mais queimados na região mais alta do rosto, que é a testa, e também no nariz e nas bochechas", explica a maquiadora.