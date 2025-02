Contorno marrom no rosto inteiro: Vanessa Rozan testa trend com um só item

Fazer a maquiagem inteira com apenas um produto é a promessa de uma trend que viralizou nas redes sociais. Basta um lápis marrom para completar a sombra, o blush, o contorno e o batom. Segundo Vanessa Rozan, porém, o truque é questionável.

"Todo mundo está vendo essa mancha na minha testa?", questiona a maquiadora, no Lab da Beleza, enquanto tenta espalhar o lápis com os próprios dedos — método indicado pela autora da trend.

O truque consiste em desenhar linhas com lápis marrom na região do nariz, testa, pálpebras, bochechas e queixo. Nem esponja, nem pincel: a trend sugere esfumar o produto com os dedos.