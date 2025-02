Passar sombra com auxílio de fita funciona? Vanessa Rozan testa trend

A fita crepe pode ser uma aliada de quem usa maquiagem. É o que sugere um truque que viralizou no TikTok e virou tema no Lab da Beleza do último sábado (1/2).

A técnica consiste em aplicar dois pedaços de fita no rosto: uma sob o nariz, na posição vertical; e a outra, em cima da sobrancelha, na horizontal.

Em seguida, é hora de aplicar a sombra. O objetivo de usar a fita no processo é ajudar a orientar o esfumado e a criar um limite preciso.