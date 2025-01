Não é errado não gostar de se masturbar, mas você já se perguntou o motivo?

Assim como Raquel e Tânia, há outras mulheres que nunca se masturbaram ou, se o fizeram, não sentem o mesmo prazer do sexo. As razões são variadas, como achar que a maneira correta de ter prazer é com o parceiro e acreditar que é o outro é quem deve proporcionar essa experiência. Baixa autoestima e insatisfações com o corpo também podem fazer com que muitas de nós evitamos nos tocar.

Se masturbar também é compreender que para ter prazer na relação sexual é preciso certa dose de egoísmo, quer dizer, se colocar em primeiro lugar e controlar os movimentos em benefício próprio. Portanto, o ato é um desafio para quem tende a pensar mais no parceiro, em como ele está se sentindo e de que forma consegue agradá-lo mais. Preferir dar a receber é um obstáculo.

A masturbação sozinha, contudo, tem um papel importante na sexualidade individual e do casal. Ao fazer isso, aprende-se muito sobre o próprio corpo, reações e estímulos sexuais que funcionam. Você consegue se satisfazer sozinha, sem ter que passar pelo ritual de preliminares e envolvimento com o outro - pode gozar, virar para o lado e dormir. De quebra, se torna apta a guiar lindamente o parceiro na hora da transa. A masturbação, portanto, é uma forma de se empoderar sexualmente.

Sempre o machismo

Ainda somos criadas em uma cultura que superestimula a sexualidade masculina e reprime a feminina, com frases para meninas pequenas como 'tira a mão daí, é feio, é sujo' ou 'fecha as pernas'. Crescemos com uma visão negativa das nossas partes íntimas e também da sexualidade. Como consequência, algumas de nós sentem que são pervertidas por se tocar — o que pode bloquear o prazer, já que o cérebro tende a nos proteger do que consideramos negativo.

Se, na hora da masturbação, pensamos em algo que não é erótico e ainda é negativo, fica difícil sentir algo. Sexo e prazer são sensações, afinal.