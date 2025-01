Tem receio de postar fotos dos filhos? O que considerar antes de publicar

Reflita sobre a vida privada do seu filho desde bebê: o Estatuto da Criança e do Adolescente protege a privacidade, o respeito pela intimidade, direito à imagem e a vida privada das crianças e adolescentes contra a exposição indevida. E a LGPD, em vigor no país desde setembro de 2020, reforça que é ilegal compartilhar fotografias que podem gerar danos à formação e honra da criança.

Nasceu a vontade de compartilhar tudo

Mãe tira foto de filha tomando sorvete/ Mãe fotografa filha na praia/ Mãe tirando foto de criança Imagem: GettyImages

Se por um lado, algumas puérperas ficam mais introspectivas e não querem falar com muita gente, muitas sentem-se sozinhas e encontram no virtual a chance de interagir, conhecer mulheres que passam pelo mesmo momento e até de construir sua rede de apoio.

É saudável entender se você está postando demais e a razão disso. Quando as publicações são excessivas, muitas vezes, acontecem para preencher um vazio. "Uma oportunidade de se sentir amada, ganhar reconhecimento, fechar os olhos para o real. Tem que refletir se posta para preencher o vazio ou para ter uma recordação", analisa a terapeuta integrativa Michelle Occiuzzi.

Assim, tente se perguntar: para que estou postando? Quando meu filho for mais velho e encontrar essa publicação, ele vai gostar? O que estou expondo aqui nessa imagem? É algo que contribui com o desenvolvimento dele, com a auto estima dele e o futuro dele? Vale pensar que todas as publicações podem gerar sentimentos positivos ou negativos no seu filho e ter sensibilidade em relação a isso.