Cuidados essenciais que você deve ter com seus cachos no verão

ANTES

1. Prepare os fios com uma hidratação profunda

Se o cabelo já está ressecado antes mesmo da praia, a situação pode piorar. Por isso, entre 4 e 2 semanas antes da exposição ao sol, hidrate os fios 1 vez por semana, usando uma máscara específica para o seu tipo de cabelo que contenha ingredientes como manteiga de karité e/ou óleos de coco, argan, oliva e alecrim.

2. Antes de sair de casa, aplique um leave-in

Assim como é importante aplicar protetor solar no corpo antes da exposição ao sol, o cabelo também pode se beneficiar desse cuidado. Para se preparar, inclua na rotina um leave-in com proteção solar, agentes hidratantes e desembaraçantes.

3. Molhe os fios com água doce

Chegou à praia, ao clube, à piscina? Umedeça o cabelo com água doce. Isso cria uma primeira proteção para os fios e evita que o primeiro contato seja com a água salgada ou com cloro.

DURANTE

1. Evite prender os fios molhados

Por conta da ação do sal, do sol e do cloro, eles ficarão mais frágeis e quebradiços. "Sempre que os prendemos causamos uma tração no bulbo capilar, o que pode levar à queda", explica o médico e tricologista Luciano Barsanti, presidente da Sociedade Brasileira de Tricologia e diretor médico do Instituto do Cabelo, em São Paulo (SP). E mais: elásticos, grampos, presilhas, piranhas etc também podem levar à quebra dos fios. Por isso, o médico recomenda não prendê-los em nenhum momento.