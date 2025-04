Perda terrível na família abala 3 signos no primeiro domingo de abril

Três signos, em especial, serão mais impactados por essa energia delicada. Descubra quais são a seguir, de acordo com as previsões oraculares de Tatiana Marinho, do Astrocentro.

O céu sugere a reaparição de questões emocionais ligadas ao passado. Um chamado para o descanso e o recolhimento pode indicar momentos sensíveis.

Reflexos de emoções mal cuidadas podem reverberar no corpo. É tempo de observar e acolher os sentimentos.

Pequenos desconfortos físicos tendem a se intensificar, o que pode impactar o humor familiar e demandar mais cuidado com vínculos emocionais.