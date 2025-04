Hora da virada finalmente chega para 3 signos no domingo, 6/4

Nem toda transformação chega com alarde. Algumas viradas de ciclo acontecem de forma sutil, mas poderosa. No próximo domingo, o céu favorece mudanças importantes para quem está pronto para deixar o passado para trás e abraçar um novo capítulo com mais coragem.

Essa energia traz clareza sobre o que já não serve mais e empurra certos signos na direção de decisões assertivas. Pode ser um reencontro, uma proposta ou até um simples insight que muda completamente a rota dos acontecimentos.

Três signos sentirão essa virada com mais intensidade. Descubra quem são eles logo a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora do Astrocentro.