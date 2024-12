Sexo anal: 10 dicas dadas por gays para mulheres praticarem sem dor

Atenção, garotas! Se for fazer sexo vaginal depois, é preciso trocar o preservativo para que as bactérias do ânus não contaminem a vulva.

Devagar e sempre

As penetrações enlouquecidas com o pênis saindo e entrado do ânus correspondem mais às fantasias alimentadas pela indústria pornô do que à realidade - ainda mais nas primeiras vezes.

O cara deve estimular o ânus da parceira aos poucos: primeiro com a língua, depois com o dedo mindinho, o indicador e só depois tentar partir para a penetração.

Cuidado e carinho são essenciais; nenhum cara deve partir para a penetração mais funda de cara.

Relaxe e espere

Para aproveitar a experiência, é preciso estar bem relaxada. Depois que o cara põe a cabeça, a sensação pode ser esquisita e até desagradável.