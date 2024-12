Affair viajou? Nada de passar vontade: veja dicas para gozar à distância

7. Explore seu próprio corpo

Esse é um ponto bem importante, pois o estímulo tátil só vem de você nas circunstâncias atuais. Então, enquanto estiverem se falando, se vendo, procure explorar seu corpo, se acariciar, identificar suas zonas de prazer. A masturbação é um grande aliado para os dois, para facilitar o orgasmo. Nesse caso, uma ideia legal é o casal se masturbarem juntos, um vendo o outro, ou relatando as sensações.

8. Aposte no sexting

Hoje em dia é difícil encontrar alguém que nunca tenha experimentado uma "provocação virtual". No entanto, sempre dá para melhorar, né? Aproveite os momentos de distância para colocar a criatividade para funcionar e experimentar falar ou enviar frases dos mais diferentes níveis de sacanagem, do mais "fofo" ao mais picante.

9. Cuidado com a segurança

Em sites de relacionamentos e aplicativos de encontros, as conversas por câmera servem para criar um clima gostoso e estimular o outro com conversas picantes, strip virtual, uso de brinquedos eróticos para excitar, tudo o que a imaginação mandar. É importante, no entanto, tomar cuidado com o que é mostrado e o que é permitido para não gerar imagens comprometedoras. Lembre-se: o grau de confiança no parceiro deve determinar o limite de exposição. Dependendo das circunstâncias, evite mostrar o rosto para que no futuro não tenha nenhum problema, uma vez que você não terá mais total controle sobre essas fotos.