Crossfit de pepeca? Vagi yoga? Ginástica íntima ajuda a ter mais prazer

Melhora na incontinência urinária;

Ajuda no prolapso genital (quando a musculatura vaginal fica fraca, podendo levar ao deslocamento dos órgãos da região);

Alivia dores na relação sexual;

Ajuda no tratamento de vaginismo.

Questão energética

Com nomes inusitados, como vagi yoga ou crossfit vaginal, profissionais vêm oferecendo treinamento em ginástica íntima para mulheres interessadas em exercer uma maior autonomia sobre o seu corpo. Cada especialista acaba adaptando os exercícios de acordo com a sua experiência e os objetivos de cada cliente e vai dando nomes à prática de acordo com as tendências de mercado ou com a corrente que segue.