Tombo no pole dance: 6 histórias de fantasias sexuais que deram errado

Na imaginação, as fantasias sexuais funcionam perfeitamente. Na prática, nem sempre as coisas saem conforme o desejado. Acidentes sexuais, risadas e até visitas indesejadas podem cortar o clima e colocar tudo a perder, mesmo se houver humor. É o que comprovam as histórias a seguir:

Depilar um cara, como a Tiazinha fazia

"Eu comecei a sair com um cara que era louco pela Tiazinha, aquela personagem dominatrix que fazia sucesso num programa do Luciano Huck nos anos 1990. Eu sempre curti ter uma atitude mais controladora na cama e um dia resolvi surpreendê-lo. Lembrei que a Tiazinha costumava depilar os meninos do auditório e resolvi fazer o mesmo com esse namorado. Convidei-o para ir em casa e, enquanto a cera derretia no fogão, começamos as preliminares no quarto. Eu já estava fantasiada, só esperando a cera pegar no ponto. Só que a minha referência, óbvio, era depilar as minhas pernas, que não tinham tanto pelo assim. E acabei esquecendo um pouco mais a cera no fogo... O resultado foi que, além de queimar o infeliz, porque na hora de passar a cera ele se assustou e eu errei a dose, ainda o machuquei arrancando o produto dos pelos da perna dele, que eram muitos. Lembro até hoje dos olhos dele cheio de lágrimas!" Andressa, 39 anos, publicitária

Transar no banheiro da balada não foi uma boa ideia

"Sempre quis transar em um banheiro de balada, até que numa festa fiquei com o amigo de um amigo e, como as coisas foram esquentando, decidi que seria ali, naquela hora, que realizaria minha fantasia. Só que o cara, meio sem noção, me arrastou para o banheiro masculino. Como já era madrugada, o odor estava insuportável. Ele me puxou para a cabine, mas, assim que pisei num papel higiênico sujo, arranquei os braços dele de mim e saí dali correndo. Muito nojo! E peguei trauma, nunca mais quis fazer algo parecido de novo." Cris, 31 anos, vendedora