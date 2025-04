Mãe de medalhista da marcha conta que foi molestada por primo; pai a culpou

Foi também na época da faculdade que Gianetti reencontrou sua mãe após um hiato de 16 anos. Hoje, elas se relacionam e conversam em festividades; o pai morreu em 2019.

Hoje com 53 anos, a treinadora destacou que consegue e sente vontade de contar essa história porque quer encorajar as mulheres que sofrem com situações similares a juntarem forças para mudar o rumo da vida.

Eu quis andar, vencer. A gente tem que ter isso em mente. Se você não tiver, vai ficar se escondendo atrás dos problemas. Mas aí, não me pergunta quem me ensinou, quem falou, quem me instruiu, não sei. Só sei que foi assim.

Gianetti Sena

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.