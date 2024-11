Esqueça a skincare moderna: ela revela como chegar aos 102 com pele de 60

Deborah segue à frente do spa no lado mexicano da comunidade californiana de Tecate até hoje e, segundo a emissora americana CNBC, ela bate cartão no trabalho pelo menos três dias por semana. Ao site Business Insider, ela revelou seus segredos de pele impecável após mais de 100 anos de vida.

Comer alimentos 'saudáveis e frescos'

"Dou todo o crédito para uma boa dieta e exercícios regulares. É muito importante continuar se mexendo. Mesmo agora, aos 102 anos, ando uma milha [1,6 km] todos os dias". Ao Business Insider, ela ainda disse se preocupar com a qualidade dos alimentos que ingere e faz questão de que sejam "saudáveis e frescos", o que acredita ter contribuído para sua ótima pele.

Deborah não come alimentos ultraprocessados que contenham mais do que três ingredientes.

Elizabeth Taylor, aqui em foto de 1963, foi cliente de Deborah Imagem: Reprodução e Brainpix

Há mérito na teoria dela. Uma pesquisa japonesa divulgada no início do ano apontou que mulheres submetidas a 16 semanas de treinamento com resistência apresentaram aumento da elasticidade da pele, melhora da espessura dérmica e aumento de fibroblastos — células responsáveis pela síntese de colágeno — o que foi comprovado pelo aumento da expressão de genes de colágeno após o exercício com carga, promovendo efeito rejuvenescedor.