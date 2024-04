Flacidez e rugas? Descubra o verdadeiro impacto da musculação no rosto

Contudo, de acordo com especialistas, isso não deve causar preocupação em quem pratica exercícios físicos, já que o organismo consegue se defender naturalmente liberando fatores antioxidantes naturais como enzimas, glutationa, vitamina D e melatonina.

Dessa forma, a prática de exercícios aeróbicos ou de força promove a redução de fatores inflamatórios tanto no sangue quanto na pele, e essa redução se associa ao aumento de colágeno. Portanto, exceto em casos de exercícios extenuantes, os benefícios do exercício, principalmente da musculação, irão superar os possíveis malefícios pela produção de radicais livres.

Dicas para manter a pele do rosto saudável

Para manter a pele do rosto saudável é essencial prezar por uma alimentação balanceada, com uma dieta rica em proteínas, verduras, frutas e gordura saudável.

Durante a musculação ocorre a vasodilatação e perda de água pela pele, com isso, boa parte dos produtos aplicados antes do treino será perdida. Dessa forma, se o treino é realizado durante o dia é indicado utilizar um protetor solar à prova d'água e com tecnologia que evita ardência nos olhos.

Já se a musculação for no período noturno, o ideal é retirar a maquiagem e lavar o rosto antes da atividade física. O melhor momento para aplicação de produtos para a pele é logo após o banho pós-treino, pois a pele estará limpa e, com perda de hidratação e ainda com vasodilatação, permitirá melhor absorção das substâncias.