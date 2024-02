Massagens faciais: há benefícios reais do procedimento à pele ou é balela?

Fernanda Chauvin, dermatocosmética e farmacêutica bioquímica, concorda. Segundo ela, a massagem ajuda a pele a se preparar para a síntese de nutrientes que podem melhorar o viço e aparência da região.

"É necessário energia e oxigênio para a síntese de qualquer substância, como o colágeno. Quando você faz essa massagem facial está criando um ambiente adequado para essa absorção, mesmo que de forma indireta", explica Chauvin.

E quando você melhora a absorção desses nutrientes, consegue perceber uma aparência mais jovem na pele e até o desaparecimento de linhas finas temporariamente. Poros abertos e melhor circulação formam o combo perfeito para a entrega dos ativos dos produtos de skincare no rosto.

Yáscara Pinheiro Lages Pinto, dermatologista e chefe da Unidade de Especialidades Médicas do Hospital Universitário da UFPI (Universidade Federal do Piauí), não acredita no poder do lifting dessas massagens. Para ela, os resultados existem quando o procedimento vem de uma indicação médica, e não para melhorias estéticas.

"As ginásticas faciais, por exemplo, podem aumentar as rugas e marcas de expressão, mesmo de quem usa botox. Existem indicações específicas, como drenagens no rosto, para quem se submeteu a um tratamento cirúrgico ou até mesmo algum tipo de fisioterapia", afirma Lages Pinto.

É bom, mas é coadjuvante

Apesar das possíveis melhorias que podemos observar na pele pós-massagem, os resultados são passageiros. "Acredito que as massagens são boas coadjuvantes para os tratamentos médicos, mas não vão substituir procedimentos dermatológicos", diz Linhares.