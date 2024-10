Caneta delineadora da Ruby Rose vale a pena? Vanessa Rozan comenta

O formato mais comum de delineador é líquido ou em gel, mas a "caneta delineadora" da Ruby Rose promete carimbar linhas finas e impecáveis nas pálpebras. Será que funciona? O produto, que viralizou nas redes sociais, foi tema do Lab da Beleza.

Segundo a maquiadora, apresentadora de TV e pesquisadora Vanessa Rozan, que testou o item, a caneta delineadora tem a ponta fina, o que ajuda a desenhar o traçado.

De acordo com o modo de uso do produto, a caneta deve ser aplicada rente aos cílios, desenhando com cuidado. Além disso, ajustar a ponta é o que leva ao efeito desejado.