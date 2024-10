'Nossa vida acabou': médico fazia 'cirurgia X-tudo' com plástica de brinde

Além das consequências físicas, as mulheres falam em danos emocionais. "A gente sabe que as feridas deixadas na gente, na nossa história, não serão recuperadas. São marcas que ficam", diz Andréa, que faz acompanhamento psicoterapêutico com medicação.

"Até hoje tomo remédio para ansiedade, antidepressivo e faço terapia", diz Diana. "Ele não é humano. Além de acabar com a vida da gente, com a autoestima, faz com que nos sintamos culpadas."

Denúncias e processos

No início deste ano, Andréa entrou com processo cível contra Marcelo e o denunciou junto ao CRM-SC (Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina) no começo de setembro. Na semana passada, registrou boletim de ocorrência.

Cada um tem seu tempo. Fui buscar justiça de maneira silenciosa esse ano, porque já tinha começado o processo de reconstrução e comecei a me sentir preparada para enfrentar isso. Agora preciso reviver, me reinventar. Andréa Coelho Pieper

Em nota, o CRM-SC disse que "está apurando a conduta profissional do médico citado pela reportagem, através da instauração de sindicância". A entidade disse que não se manifesta publicamente sobre processos em tramitação, em conformidade com a Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2.306/2022, "que exige que a investigação pelos CRMs, de qualquer caso envolvendo a atuação médica, ocorra de forma sigilosa".