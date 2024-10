Ela esperava quatro cirurgias e médico fez 12: 'Só meu queixo não necrosou'

Comecei a procurar na internet e apareceu o doutor Marcelo. A página dele é muito bonita, ele se porta muito bem. O consultório dele é num lugar rico da cidade, muito bem centralizado. Paguei R$ 500 e fomos na consulta, eu e meu marido.

Ele foi muito atencioso, me mostrou todas as próteses e fotos que ele diz que são pacientes dele —muitas que pareciam antigas. Eu acreditei nele. Fomos para a frente do espelho, tirei minha roupa, e ele tocou no seio, levantou, disse que ia ficar 'um peitinho bem lindo e duro'.

Perguntei sobre a lipo LAD, que tinha visto no perfil dele. Ele tocou minha barriga e disse que toda a flacidez podia sair com o procedimento BodyTite. Disse que tiraria a gordurinha das minhas pernas, olhou minha bunda e disse que tinha uma depressão do lado que, tirando as gorduras das costas, poderia enxertar ali para melhorar.

Depois disso, a gente saiu convencido de fazer com ele, mas ainda sem saber o preço. Uma funcionária dele veio com um espumante para a gente brindar e depois veio a moça para passar o valor: foram R$ 83 mil ou 85 mil pagos à vista para ele.