Contorno para afinar o nariz? Vanessa Rozan critica 'truque eurocêntrico'

Um truque que viralizou no TikTok cujo objetivo é deixar o nariz mais fino foi tema do Lab da Beleza. A ideia é aplicar contorno de tonalidade mais escura que o tom da sua pele na região dos ossos do nariz e, em seguida, corretivo.

Para a apresentadora de TV, maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan, além de não funcionar, a técnica reforça estereótipos de beleza sobre o que seria o "nariz perfeito".

A expert faz um convite para celebrar a diversidade: "De agora em diante, seu nariz pode ser livre para ser do tamanho que ele quiser".