'Me apaixonei pelo homem do globo da morte e fui embora com o circo'

"Fui embora com o circo", resumiu Moana, em vídeos nas redes sociais.

Maitê nasceu em 13 de agosto do ano passado, três dias antes de os pais completarem um ano da primeira vez que se viram.

"Eu nunca tinha vivido algo assim antes. É algo emocionante começar a trabalhar no circo, viver a vida dele", comenta Moana, que agora "mora" no circo com o amado e a filha.

Moana e Luiz se casaram e vivem juntos, no circo Imagem: Arquivo pessoal

"Quem está mudando a vida completamente é ela, mas, para mim, dos relacionamentos que tive antes, com ela é diferente, é tudo novo. Acho que era pra ser", diz Luiz.

No primeiro semestre de 2025, o Circo Khrono fará a mesma rota de quando o casal se conheceu. Vão relembrar a história com nostalgia, mas agora com o fruto da relação.