Maria Prata estreia newsletter e coluna sobre tendências em Universa

A partir de hoje, a jornalista e consultora de conteúdo Maria Prata assina a newsletter e a coluna Futuro Presente, em Universa.

Toda quarta-feira, ela ajuda o leitor a identificar as próximas tendências, traduzindo seu impacto no comportamento e no cotidiano.