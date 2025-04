As mulheres estão com raiva: o que está por trás disso e como extravasar

Enquanto garotos correm por aí jogando futebol, as meninas conversam e se conectam com as emoções, fazendo com que precisem lidar com os sentimentos dos outros e cuidar dos homens ao longo da vida.

Nossas dores são ignoradas por médicos, não somos ouvidas no trabalho e se espera que assumamos o papel de cuidadora no mito do instinto materno. Mas é essa posição que, por vezes, nos tira do mercado de trabalho e estagna nossa vida financeira.

Jennifer Cox criou uma comunidade para que as mulheres compartilhem sua raiva Imagem: Divulgação

"Basicamente, o livro segue essa estrutura do berço ao túmulo, ilustrando todas as formas como ainda enfrentamos sexismo e misoginia, mas tudo está encoberto e é muito mais engenhoso", diz Cox.

Não é à toa que as mulheres estão furiosas e à beira de um colapso, tendo em vista os efeitos negativos da fúria no corpo. Externamente, a sociedade enxerga mulheres loucas, também um reflexo de uma construção erguida há séculos pela mão patriarcal.

A terapeuta diz que se ficamos emotivas, choramos e gritamos, realmente parecemos histéricas, mas é porque não nos foi ensinada outra linguagem de expressão. E quando isso ocorre, nos pedem calma, o que alimenta mais ainda a raiva. "Esse ciclo não tem para onde ir, volta para dentro, e é aí que adoecemos", diz.