Condenação de dono de bar por estupro é histórica e muda jurisprudência

Decisão anterior, da 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, considerou que não teria havido estupro porque a vítima não se "opôs ou reagiu, de forma séria, efetiva, a fim de demonstrar ao réu a sua inequívoca objeção" ao negar fazer sexo anal com Mesquita (leia o histórico do caso mais abaixo).

Essa decisão muda a jurisprudência no Brasil sobre estupro. Nenhum tribunal do país tinha se manifestado sobre uma questão que já é jurisprudência internacional: de que a violência se caracteriza quando a mulher diz não .

Fonte do MP-DFT, ouvida pelo UOL sob anonimato

O presidente da 6ª Turma do STJ, Sebastião Reis Junior, criticou a decisão do tribunal anterior, ao dizer que os julgadores, quando consideraram que as ações da mulher "seriam incompatíveis com quem foi vítima de estupro, (...) além de indicarem possível desconhecimento sobre o que pode ocorrer em delitos dessa natureza, como traumas, sequelas, passividade e desatinos". Afirmou ainda que a sentença "transmite um viés desatualizado e machista da situação, ao querer estabelecer a forma de agir de uma verdadeira vítima de crime sexual". E concluiu: "a realidade é muito mais complexa".

O que muda na jurisprudência e por que voto é histórico

Ao abrir o julgamento, Reis disse que a Corte deveria apontar se o "não" da vítima, "caracterizado pela expressa e reiterada negativa para a prática do coito, ainda que sem reação mais drástica ou severa, ou resistência heroica de sua parte, é capaz de caracterizar o estupro quando efetivado o ato mediante força física".

Segundo ele, o dispositivo do código penal que tipifica o estupro "não exige determinado comportamento ou forma de resistência da vítima, exige, sim, explicitamente, o dissenso (...), o que restou comprovado nos autos".