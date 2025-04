Mulher que denunciou assédio em ônibus tem dados expostos por empresa

Raquel comentou no post pedindo que as pessoas denunciassem. "Como meus dados foram divulgados no post e, até o momento, mesmo com pedido de exclusão, a empresa ainda não o fez, peço para denunciarem a publicação", escreveu. As imagens seguem no ar quatro dias após a publicação. A Universa, a Nova Itapemirim disse que Raquel atacou a imagem da empresa (leia a nota abaixo).

O assédio no ônibus

Raquel conta que um homem que viajava ao seu lado no ônibus estava com o pênis de fora. Ela disse que caiu no sono durante a viagem e, quando acordou, o homem estava com a mão em sua perna e com o órgão genital exposto.

Ela afirma que pediu ajuda ao motorista e à Polícia Rodoviária. Raquel afirma que não houve acolhimento e que o motorista agia como se quisesse se livrar do problema. Ele sugeriu primeiro que ela mudasse de lugar e depois perguntou se ela queria fazer uma denúncia. Sugeriu que a modelo procurasse os policiais que estavam na parada que o ônibus fez na estrada.

Os policiais não entraram no veículo, conta Raquel. Segundo o motorista explicou, eles foram atender a uma ocorrência de emergência. Desesperada, ela pediu para um amigo encontrá-la com a polícia na rodoviária do Rio de Janeiro. Lá, os policiais conduziram o homem acusado de assédio para a delegacia. Raquel também foi ao DP, na companhia de um amigo.