Maria da Penha, Larissa Manoela e mais: as mulheres que inspiraram leis

A lei aumentou a pena para o crime de coação no curso do processo, que já existia no Código Penal. O ato é definido como o uso de violência ou grave ameaça contra os envolvidos em processo judicial para favorecer interesse próprio ou alheio.

O conteúdo foi inspirado no caso da influenciadora digital Mariana Ferrer, que denunciou ter sido dopada e estuprada durante uma festa em 2018. Durante o julgamento, a defesa do acusado, o empresário André Camargo Aranha, fez menções à vida pessoal de Mariana, inclusive apresentando fotografias íntimas da vítima.

À época, um trecho da videoconferência foi divulgada pelo The Intercept Brasil. As falas geraram indignação no público, sobretudo entre as mulheres. O advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho ataca Mariana diversas vezes, a chama de mentirosa e diz: "Não adianta vir com esse teu choro dissimulado, falso e essa lágrima de crocodilo". Na ocasião, Aranha foi inocentado por falta de provas.

Lei Joanna Maranhão

A ex-nadadora Joanna Maranhão lutou para que outras atletas não sofressem o abuso vivido por ela Imagem: Divulgação

A Lei Joanna Maranhão, n.º 12.650/2012, mudou o prazo de prescrição de abuso sexual de crianças e adolescentes. Com a norma, o prazo passou a ser contado a partir da data em que a vítima completa 18 anos. Antes desta lei, o prazo para prescrição tinha início na data do crime em si.