Thaila Ayala diz que sofreu abuso sexual aos 3 anos: 'Tinha bloqueado'

Thaila Ayala, 38, relatou episódios de abusos sexuais sofridos na infância que eram praticados por vizinhos e familiares, inclusive um quando ela tinha apenas 3 anos.

O que aconteceu

Ayala contou que havia bloqueado esse episódio em sua memória. No entanto, a atriz destacou que, quando ficou grávida de seu primeiro filho, Francisco, 3, entrou em depressão profunda, período em que "mergulhou" na própria infância e reviveu traumas antigos, a exemplo do abuso sofrido aos 3 anos. As declarações foram em entrevista ao WOW Podcast.