Ela adotou irmãos de 8 e 11 anos: 'Tive medo de nunca ser chamada de mãe'

Contei a novidade para o meu marido, ele se animou em conhecer as crianças, mas fiquei resistente devido à idade da menina. 'Tá doido? Ela tem 11 anos, já tem a personalidade formada. Nunca vai me chamar de mãe e você de pai.'

Meu maior medo era ela não nos respeitar e os dois rejeitarem o Maurílio por ele ser cego e por fazer hemodiálise, mas eles o acolheram bem.

Os encontros presenciais estavam suspensos por conta da pandemia, conversávamos com as crianças pelo WhatsApp todos os dias à noite sobre a rotina delas no abrigo e na escola. No dia em que fomos buscar nossos filhos, a Mel estava chorando em frente ao portão no chão porque achou que não íamos mais. O Iran dormiu no colo do Maurílio quando fomos para o hotel.

Crianças regrediram

Tirei seis meses de licença-maternidade para ficar com as crianças. O primeiro mês foi o mais desafiador, elas regrediram e voltaram a se comportar como bebês. A Mel e o Iran pediram para mamar no peito, na mamadeira, usar chupeta, voltaram a fazer xixi na cama, queriam que a gente desse banho neles

Achava estranho dar o peito, o Maurílio ficava com vergonha de dar banho na Mel, mas a psicóloga do grupo de apoio pós-adoção nos orientou a atender aos pedidos deles, disse que era temporário e que fazia parte do processo.