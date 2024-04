'Aos 12, fui torturada, amordaçada e tive a língua cortada com um alicate'

Foi então que ela pediu à minha mãe para que eu passasse uma semana em sua casa. Minha mãe concordou, e eu fui. Foi muito bom estar lá naquela semana, fui muito bem cuidada, tratada e acolhida. Aquela casa tinha tudo do bom e do melhor. Estava acostumada a morar num barracão pequeno e apertado com minha mãe, e de repente me vi numa mansão num condomínio de luxo em Goiânia.

Imagem: Arquivo pessoal

Lembro-me de que, no fim da semana, quando ela me devolveu para a minha mãe, ela pediu para que eu fosse morar com ela, prometendo que me daria uma vida melhor, um futuro melhor, bons estudos e cuidaria de mim como se eu fosse sua filha. Minha mãe concordou em me deixar ir morar com a empresária, pensando num futuro melhor para mim.

Quando cheguei à casa dela, ela me levou para comprar roupas novas, me levou ao salão para arrumar o cabelo e as unhas, e me matriculou num colégio particular em Goiânia. Assim, passei a viver uma vida totalmente diferente da que vivia com minha mãe.

Morei com ela dos meus 10 aos 12 anos. Os primeiros seis meses ali dentro daquela casa foram muito bons. Fui realmente bem tratada, acolhida e amada, como uma filha.

Torturas

Mas, depois desse tempo, ela começou a se transformar numa pessoa que eu não conhecia, passando a me bater, castigar, machucar e fazer coisas que não eram normais.