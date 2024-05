'Leitura do tarô me ajudou a sair de relação abusiva e encontrar o amor'

"Minha história com meu ex-companheiro começou quando eu tinha 13 anos. Ele era seis anos mais velho do que eu. Nós apenas ficávamos eventualmente. Mas quando tinha 15 anos, nós decidimos namorar. Ele sempre foi um tanto distante e era normal ele desaparecer e reaparecer, o famoso 'gosthing'. E não durou muito. Quatro meses depois ele terminou comigo.

Aos 16 fizemos um 'remember', que virou namoro de novo. No começo estava tudo bem, mas logo ele começou a desaparecer de novo. Mal nos encontrávamos, porque eu tinha hábitos diurnos e ele noturnos. Ele passava a madrugada jogando videogame, mas eu já trabalhava, mesmo sendo mais nova do que ele. Eu não sentia nenhuma responsabilidade afetiva dele comigo. Ele aparentava ser uma pessoa um tanto infantilizada.

Morávamos muito perto um do outro, mas ele nunca ia na minha casa. Eu que tinha que ir até ele. Eu mandava mensagem e ele demorava horas para responder. Eu falava com todo mundo que conhecia mais do que falava com ele. E isso fazia com que me sentisse muito sozinha. Essa distância emocional começou a me deixar muito chateada a ponto de ter uma crise bem forte de ansiedade. Me sentia rejeitada. Achava que havia algo de errado comigo. Não me sentia merecedora de amor.

Nosso relacionamento era estranho. Pouca conversa. Às vezes, nem parecíamos namorados. Mas eu gostava muito dele e nem pensava em terminar.

A resposta nas cartas

Em um desses momentos de muita irritação e desconforto com tudo que estava acontecendo, fui em um ritual espiritual sozinha. Ao final da sessão, tinha uma moça que jogava cartas de tarô. Ela tinha diversos decks. Eu nem estava pensando no meu relacionamento ao decidir tirar as cartas.