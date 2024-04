'Ninguém sabia como seria o mundo depois da pandemia. Eu seria mãe'

Na Alemanha, há todo um processo burocrático. Tem que escolher o hospital com antecedência, fazer visitas, participar de programas. Mas durante a pandemia tudo foi cancelado e os protocolos mudavam o tempo todo. Passei a gravidez sem saber como ia ser quando o meu filho fosse nascer. Mesmo com todas as restrições, consegui fazer todos os exames pré-natais. Tive dificuldades como comprar máscaras em um período em que as farmácias ainda não vendiam o produto — tivemos que negociar com o farmacêutico uma máscara que os funcionários usavam e paguei a fortuna de 20 euros. Naquele momento de insegurança, foi quase um milagre.

A dor do parto antes do parto

Como já tinha mais de 40 anos fiquei com medo de ter pressão alta e diabetes. Não tive nada disso, e sim uma pedra no rim. Dizem que dói tanto quanto a dor do parto. Não sei dizer se é verdade, pois fiz cesárea antes de entrar em trabalho de parto, mas garanto que pedra no rim no último trimestre de gravidez é muito difícil. Não podia tomar remédio para dor e ainda corria o risco de o meu filho nascer prematuro. Pouco depois, descobri que tinha pouco líquido amniótico. Tive que chamar a ambulância, pois estava com muita dor e fui para o hospital.

O meu filho, que até então não tinha nome, estava com 29 semanas. Ainda era muito cedo para nascer, mas os batimentos cardíacos dele estavam muito acelerados e alterados. Como eu estava com muita dor, foi a primeira vez que deixaram meu marido entrar comigo em um exame. Foi o momento mais emocionante: ele começou a conversar com minha barriga, dizendo para ele ficar tranquilo, que a mamãe estava bem e tudo daria certo. Nesse momento, os batimentos estabilizaram e foi lindo ver que a conexão pai e filho já existia.

Dessa semana até a 36ª, quando ele nasceu, eu ia duas vezes por semana ao hospital fazer o acompanhamento dos exames, com a melhor máscara e morrendo de medo de pegar covid.

Na 32ª semana, depois de mais umas crises, consegui expelir a pedra do rim. Otto, que durante toda a gravidez teve o apelido de Covidson, nasceu com 36 semanas e cinco dias.