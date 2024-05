'Fui estuprada por padre e passei décadas sem lembrar até ter um flashback'

Mary Dispenza, de 84 anos, foi estuprada por um padre aos sete anos. Mas, como outras vítimas de abuso, enterrou o trauma e só veio a revivê-lo décadas depois, após um flashback que trouxe o episódio de volta à superfície. Ela então decidiu confrontar o abusador. A Universa, ela conta sua história:

'Fez sinal para me sentar em seu colo'

"Sou uma sobrevivente de abuso sexual. Aos sete anos, fui estuprada por um padre na escola católica onde estudava, em Los Angeles. Durante décadas, tive quase nenhuma lembrança do episódio. Foi como se tivesse me dissociado do trauma para poder continuar vivendo. Mas hoje me lembro de cada detalhe, e conto minha história para ajudar outras vítimas.

Quando eu era criança, minha mãe trabalhava como secretária na casa paroquial, bem em frente à escola. No dia em que sofri o estupro, me lembro de ter ido encontrá-la e a avistei conversando com algumas pessoas. Acabei me entediando e entrei por uma porta que levava a um auditório.