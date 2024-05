Ela sofreu violência sexual: 'Acordei sendo estuprada pelo meu companheiro'

Pela primeira vez, conheci alguém e casei de papel passado. Juntos, abrimos uma empresa, mas perdi tudo. Voltei à estaca zero.

Esse homem me agrediu e me fez perder dentes por causa da violência. Parei de me olhar no espelho e penteava meu cabelo apenas olhando o reflexo das sombras na parede. Estava dormindo e acordei com ele batendo no meu ouvido esquerdo. Fiquei quatro meses sem ouvir.

Estava fazendo faculdade de direito e trabalhava em um escritório de advocacia. Fui junto com uma das advogadas prestar queixa contra agressão. Perdi minhas unhas por causa do estresse. Lá, a delegada resolveu que não seria necessária a prisão do agressor, pois segundo ela, era 'um bêbado que vivia na rua'.

Depois de 10 anos na Bahia, para ter paz, resolvi voltar à São Paulo.

Segunda chance

De volta, fui conversar com meu ex-companheiro. Pedi ajuda para construir um cômodo para eu morar. Ele me pediu perdão, disse que o que fez estava errado e falou que deveríamos ficar juntos novamente, porque nos amávamos. Não aceitei. Mas ele me colocou em contato com um amigo que me ajudou a construir uma casinha para mim.