Faxineira adota filhos de amiga assassinada: 'Quero que tenham um futuro'

Quando ela foi esfaqueada, o menino de 7 anos estava comigo. Tinha levado ele para cortar o cabelo. O do meio tinha ido tomar banho no açude e o mais velho ficou na casa da mãe. Quando cheguei lá, as crianças só queriam sair de lá se fosse comigo. Um deles se agarrou nas minhas pernas e então eu o trouxe para casa. Ela não tinha nenhum parente próximo, não tinha nem RG.

Depois, quando levaram Bina para Feira de Santana, no hospital, descobriram que ela estava grávida. Ela tinha morrido e o bebê também. Fizemos o velório dela e todas as despedidas. As crianças ficaram comigo e entrei na Justiça para pedir a guarda. Resolvi adotá-los porque já tinha amor para eles. Para mim, a adoção é amor.

Tenho três filhos e perdi um, há 25 anos. Fiz o parto e sumiram com o bebê. Não me explicaram o que aconteceu, se ele estava vivo ou não. Agora, ganhei mais três filhos.

Eles começaram a estudar e já sabem escrever o nome deles. É uma vida humilde, mas com honestidade. O que importa é que é com amor e dignidade. Eu não sei ler nem escrever e eles ficam me dizendo que vão ler para mim. Começo a chorar toda vez. Me emociono com isso.

Tem uma professora que me ajuda bastante com a educação deles. O mais novo teve um derrame cerebral, uma consequência dos abusos da mãe na gravidez. Ele não consegue correr e tem problemas de equilíbrio. O pessoal da escola dá muito suporte para ele.

Minha casa é pequena, mas tem espaço para todos. O meu sonho é conseguir fazer um quartinho para eles, temos até uma vaquinha online para alcançar isso. Hoje, dois dormem em um sofá-cama que fica na cozinha e o outro divide o quarto com minha outra filha. Ele é muito apegado a ela.