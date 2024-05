'Via minha mãe cansada e sem paciência, hoje a entendo', diz Nathalia Dill

Ela te vê na novela? Sabe que é uma personagem e não a mamãe?

Mostrei algumas coisas para ela, meus pais acabaram mostrando uma cena de novela antiga que teve um acidente. Aí ela ficou assustada e foi um horror. Ela entende que não sou eu, mas para a faixa etária dela, novela tem acidente, briga, não é legal. Não assisto com ela para não causar confusão.

Você voltou para a novela só agora, com ela tendo 3 anos. Como foi essa mudança de ver a mãe mais tempo fora de casa?

Para nós foi um processo. Estava em cartaz no teatro quando ela tinha apenas um ano e meio. Então foi uma volta gradativa, porque me apresentava aos finais de semana e viajava com a peça. A Eva foi entendendo que eu tenho que sair de casa para trabalhar.

Depois fiz 'Guerreiros do Sol', onde gravava, com pouco volume. Agora sou protagonista, gravo muito, mas estou no Rio de Janeiro. Volto para casa todas as noites. Todos os momentos que posso, fico com ela. Uma amiga, que é atriz, me falou que o bom de eu voltar para casa é que posso passar todo meu tempo livre com ela. Mas, olha, é só se a Eva quisar [risos]. Esses dias, fui acordá-la para dar 'bom dia' antes de sair para trabalhar e ela me disse: 'mamãe, eu quero acordar sozinha'. Eu que me vire, achei que só ia ouvir isso na adolescência. [risos]