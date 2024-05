Lorena Comparato namora à distância há 3 anos: 'É caro'

E como foi esse encontro?

Chegou um momento que disse que não aguentava mais só ficar conversando, que queria vê-lo. Mas o Arthur não podia sair dos EUA, porque estava passando pelo processo do green card. Estávamos no meio da pandemia e não podia ir direto do Brasil para os EUA, precisava fazer uma quarentena de 15 dias em outro país.

Estava desempregada, não podia gastar essa grana. Disse para ele que não podia. Arthur me perguntou se eu ficaria chateada se ele me convidasse. E eu aceitei. Tenho uma fã no México que fez páginas de fã-clube para mim nas redes, acompanha todos os meus trabalhos, aprendeu a falar português por minha causa. Perguntei se podia passar 15 dias na casa dela, em Guadalajara, e ela me recebeu. Depois desse período, conheci o Arthur no aeroporto de Los Angeles.

Dá medo ou rola ciúmes de saber que seu namorado está do outro lado do mundo?

Me sinto muito segura em minha relação com o Arthur. Acho que ele sente o mesmo. Faz parte de como somos, do nosso companheirismo e conversas. Nós falamos sobre tudo, mas partimos do princípio que uma parte desse papo rola na terapia, e depois, com esse filtro profissional, a gente conversa.

Não dá para falar com alguém que não entende o que está sentindo. Então fazemos o nosso trabalho interno para falarmos de igual para igual. Mas não somos ciumentos, somos muito livres e amamos nossas vidas, cada um na sua. Claro que também tem um pouco de insegurança, mas acho que a diferença é como a gente lida com esses sentimentos. Sabemos que somos pessoas que são desejáveis, tanto ele quanto eu, e conversamos sobre isso.

Temos um lugar de muito respeito, de entender os limites. Já fui muito traída na vida e sou contra a traição, porque sei o quão ruim é estar do outro lado. Não desejo pra ninguém.

Você falou que sofre com a dor da saudade. Tem alguma estratégia para lidar com ela?

Não é algo imposto, mas a gente lida se falando muito. Fui passar uma temporada em Portugal para ficar com meu afilhado e ficamos com os fusos completamente invertidos. Às vezes, acordava um pouquinho mais cedo pra falar com ele ou ele ia dormir mais tarde para conseguirmos nos falar uns minutinhos.