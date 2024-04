'Hoje, leio todos os meus contratos, assino tudo', diz Larissa Manoela

Tenho uma amiga que sempre diz que looks bonitos ajudam na hora de se manter incentivada para ir para a academia. Você concorda?

Sim, eu gosto muito de montar um look do dia para o treino. Essa inspiração ajuda no processo de ir à academia. Eu amo fazer quebra-cabeça com minhas peças e tênis para me motivar. Isso faz toda a diferença, concordo com a sua amiga.

Você se casou recentemente e de forma bem intimista. Sempre sonhou em comemorar dessa forma já que passou sua vida toda em frente aos holofotes?

Sempre tive o sonho de casar e de ser mãe. Sei que essa segunda parte ainda está longe de se tornar realidade. Eu e o André [Luiz Frambach, marido da atriz] contamos nossa história de uma maneira única e especial.

Conforme o tempo passa e ficamos mais maduros, nossas prioridades mudam. Buscamos transformar momentos especiais em únicos. Conversamos muito e queríamos esse momento de alegria para celebrar nossa união e selar esse ciclo de namorados e começar um como marido e mulher. Decidimos por essa cerimônia intimista, mas como vivemos uma vida pública, sentimos que tínhamos a missão de comunicar essa alegria nas nossas redes sociais. Até acharam que era publicidade, mas era verdade!

Gosto de comemorar todas as fases da minha vida. E com tanta gente que nos acompanha, tivemos a vontade de mostrar para o nosso público que escolhemos nosso amor. Somos muito felizes com a maneira com que vivemos isso. Foi perfeito para nós.

Qual a melhor parte de estar casada? E a mais difícil?

Olha, apesar de saber que existem dificuldades na vida a dois, moramos juntos há mais de um ano e nossa relação fica cada vez melhor. Nós nos conhecemos bem, conversamos muito e temos liberdade para falar sobre o que a gente deseja na vida, seja pessoal ou profissional.