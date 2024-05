Claudia Raia: 'Sou budista, mas ecumênica, amo Jesus, que é capricorniano'

É aquele clichê também de que a vida é um eterno aprendizado?

Total. E eu sempre falo isso: cada filho é um filho. Eu fui uma mãe para o Enzo, uma mãe para a Sophia e uma mãe para o Luca, completamente diferentes.

Você pode tentar dizer a mesma coisa, mas cada reação vai ser diferente. E você não tem como manter aquele discurso, porque sua fala é outra também. As coisas principais, os valores, você tenta manter, mas é introduzido de maneiras diferentes.

Nessa questão da maturidade, você tem algum tipo de preocupação com o envelhecimento, algo que te ronda a cabeça?

Se isso me rondasse, você acha que eu ia ter um filho com 56 anos? Outro dia eu falei com o Jarbas: 'eu sou muito inconsequente, como é que eu tenho um filho com 56 anos? Alguém tem que me parar'. Ele falou: 'a gente tenta parar você, mas você não para'.

Penso no agora, tenho uma certeza dentro de mim que vou chegar a 120 anos. Me cuido para isso, me alimento, faço atividade física, faço tudo que há de mais moderno para me manter de pé, manter os meus músculos firmes.

É a mesma certeza que tinha de que ia ter o terceiro filho. Não sei te explicar de onde vem essa certeza, que é a mesma certeza de que envelhecer é uma coisa da cabeça.