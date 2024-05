'Vejo personagens de 50 anos amargas', diz atriz com 4 décadas de carreira

Para Universa, ela fala ainda sobre assédio, a maior presença de mulheres no audiovisual e mais.

Universa: Você daria esse telefonema para fazer um pedido, como sua personagem?

Gilda Nomacce: O ato de telefonar para fazer um pedido é um impulso, e representa a maioria dos lugares que a gente cai. No desespero, você é capaz de ceder a coisas instintivamente, como se fosse uma salvação, mas aí depois tem a contrapartida. Dito isso, eu faria se achasse esse número e pediria para ficar famosa. Tem um custo muito alto, e passo a minha vida refletindo o que é essa estrutura.

Por que esse desejo?

Nesse universo do cinema, embora os temas e a representatividade estejam pulsando, ainda é um lugar muito difícil. É um sistema também opressor, porque ocupo lugares de protagonismo, por exemplo, e não estou na divulgação oficial da série mesmo sendo uma das seis protagonistas. Mas entreguei um trabalho maravilhoso, tenho uma carreira.

Às vezes gastamos uma vida desejando uma coisa que talvez nem tenhamos noção do que vai retornar, e é esse o lugar da precariedade e onde encontro com toda a personagem, porque apesar da minha idade, eu nunca me estabeleci em todas as áreas da minha vida. Eu ainda estou questionando todas as coisas.

Nesses 40 anos de carreira, quais as maiores transformações você presenciou no meio, principalmente para as mulheres artistas?

Muitas transformações positivas. Hoje, quando entro em um set, vejo uma equipe de câmera inteiramente feminina, uma mulher responsável pela direção de arte, além de pessoas trans e negras.