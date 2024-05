'Faço terapia desde a morte de Domingos Montagner', diz Giullia Buscacio

Em março último, um seguidor escreveu que ela precisava realizar um procedimento estético para disfarçar as rugas na região dos olhos. E ela rebateu num post onde se lia: "Postando aqui esse comentário de um homem, só para exemplificar como é a cobrança estética em cima das mulheres e sua aparência".

Na entrevista para Universa, a atriz fala ainda sobre a intensidade de seus personagens e a responsabilidade social de suas tramas.

Universa: São 15 anos de carreira, e tanto a Sandra como a Bruna Schuler, de "Travessia", tratam de temas mais densos, uma falando de liberdade sexual, e a outra numa trama que envolvia pedofilia. Dá para dizer que são personagens mais intensos?

Giullia Buscacio: Sim. E até hoje as pessoas comentam sobre "Travessia". Tem uma coisa muito legal na nossa profissão que é o momento em que a trama ultrapassa e toca as pessoas de uma forma tão poderosa.

Em "Travessia" a gente falava sobre como as pessoas fazem maldade na internet com crianças. E em "Renascer" tem cenas muito fortes como a Sandra falando para a Joana (Alice Carvalho) sobre abuso no ambiente de trabalho, e foi uma cena muito especial para mim, como atriz, porque sabia que ali tava falando com milhões de pessoas em casa.

Universa: Nesse caso específico de "Travessia" a trama abordava essa coisa do sonho das meninas de se tornarem famosas. Houve algum receio seu ou dos seus pais de seguir essa profissão?

Quando a gente lida com os sonhos, tem o receio de dar certo ou não, mas eu vim de uma família onde esses sonhos eram possíveis. Meu pai foi jogador de futebol a vida inteira, então tive uma inspiração em casa para correr atrás de algo que acreditei. Ao mesmo tempo que tinha esse receio, sabia que com muita dedicação e resiliência poderia alcançar.

Universa: Por ser uma pessoa pública, você acaba mais exposta a críticas e ataques na internet, por exemplo. Recentemente, um seguidor disse que você precisava de botox, e você reagiu. Como lida com todas essas cobranças e exposições?

Faço terapia desde "Velho Chico", quando aconteceu toda aquela situação com o Domingos [Montagner, morto durante as gravações], que era uma pessoa muito querida para mim. Hoje sou aquela pessoa que levanta a bandeira da terapia.