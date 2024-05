Quitéria e Geíza na TV, Belize Pombal deseja novo imaginário sobre negras

Tanto para questão corporal, para o estudo do texto, prosódia, trabalhando a fala, etc. Foi uma preparação fundamental também, me nutriu muito para encontrar possibilidades e começar essa investigação que também continua durante as filmagens.

Quitéria nunca esqueceu Marianinha e nunca vai esquecer Maria Santa #Renascer pic.twitter.com/8kGNAbUTR0 -- gshow (@gshow) January 28, 2024

A gente continua descobrindo [a personagem], até porque a partir daí você entra em contato com outras camadas e outras proposições de diferentes áreas e profissionais que também compõem essa história. O texto do autor, os objetos, o figurino, etc. Então tudo acaba trazendo elementos que nutrem a gente, desde o início do processo até o fim.

O fim desse ciclo com Quitéria e Geíza mostram pontos de semelhanças e, ao mesmo tempo, diferenças muito contundentes. Como você enxerga as duas?

São mulheres que passam por dilemas que têm relação com a maternidade e também com questões de gênero, raça, classe. Mas são momentos, lugares e contextos diferentes. Acho que tem as proximidades humanas e contemporâneas e, ainda assim, isso tudo é permeado pelas peculiaridades da história de cada ser.

Em um post do ano passado, você falou sobre sua relação com a arte e como ela fazia você se sentir plena. Depois de toda essa repercussão existe um sentimento de realização junto aos outros que você nutre pela profissão?