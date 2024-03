'A fé me mantém viva': Klara Castanho fala sobre desafios e sua carreira

"Minha relação com a minha mãe é maravilhosa. Ela é jovem, tem a cabeça aberta, temos um diálogo ótimo. Nunca existiu assunto proibido. Somos muito amigas. Ligo para ela e falo: 'Oi amiga mãe'", diz. Klara garante que a mãe é sinceríssima e que fica esperando para ouvir o que ela tem a dizer sobre seus trabalhos.

Em um papo leve, a atriz falou sobre amizade, sua carreira e se, quem sabe, voltará a escrever livros daqui uns anos.

Universa: Você foi uma das convidadas da websérie que a Maísa fez com a Dove, e fica na cara a amizade de vocês. É mais fácil ou mais difícil trabalhar com amigos?

Klara Castanho: Tem os dois lados da moeda. Principalmente com a Maísa. A gente se conhece muito e se entende no olhar, às vezes é perigoso. Damos indícios de conversas paralelas e não podíamos. Mas quando você vai fazer uma cena difícil, ter um rosto conhecido é acolhedor.

Sempre agradeço quando tem alguém que conheço em um trabalho novo, porque já quebra o gelo desde o início e não tem o processo de criar intimidade no set.

Na série vocês falam sobre insegurança em lugares que a gente nem pensa no dia a dia, como a axila. Rola essa preocupação com tudo mesmo? Canela esbranquiçada, cotovelo ressecado? Você chega a ficar insegura?

Na adolescência tudo tem um peso maior e começamos a reparar em regiões diferentes. Como atrizes, nunca sabemos qual cena vamos gravar naquele dia. Gravando, já precisei dormir duas vezes com o braço para cima. A atenção vem daí. Quem vai imaginar que a axila, um dia, vai ganhar um close?

Nós emprestamos nosso corpo para os personagens, mas se eu gravar uma cena com foco na panturrilha, subindo uma escada, por exemplo, sempre vai ter alguém com um creme. Claro que em casa temos nossos cuidados, mas no set tem muitas pessoas preocupadas com o resultado.