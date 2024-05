Thalita Rebouças escolheu não ser mãe: 'Confiei em minha intuição'

É fundamental lembrar que estar solteira após os 40 anos não é um fracasso, mas sim uma oportunidade de crescer e se fortalecer.

Ao invés de se cobrar ou se sentir pressionada a entrar em um novo relacionamento rapidamente, é importante permitir-se tempo para curar e se reconectar consigo mesma. O amor próprio é a base de relacionamentos saudáveis, e aprender a amar a si mesma é um passo essencial para encontrar um parceiro que valorize e respeite quem você é.

Como você lida com o papel de madrasta e como você enxerga essa dinâmica familiar?

Ser madrasta é uma experiência incrível para mim. Embora nunca tenha planejado ser mãe, acabei me tornando madrasta de dois meninos, um pequeno e um mais velho, e eu amo essa experiência. A relação que tenho com eles é maravilhosa e eu vejo isso como uma grande bênção.

Já tinha uma amiga que passou por uma situação semelhante, e ela compartilhou comigo como era desafiador, mas decidi abraçar essa oportunidade. Acredito que é importante assumir esse papel com responsabilidade e amor, garantindo que os meninos sintam-se amados e protegidos.

Um dos capítulos do livro é sobre a perda do seu pai. Como você lida com a morte e o processo de luto?

Lidar com a morte tem sido extremamente desafiador para mim. Recentemente, perdi meu pai, minha madrinha e minha avó em um curto período de tempo. Essas perdas foram devastadoras e ainda estou em processo de luto.