'Estamos fazemos de tudo para ter uma mulher na F-1', diz pilota de 17 anos

Universa: Como você se apaixonou pelo universo da corrida de carros?

Aurélia Nobels: Tive muita influência do meu pai, que é belga, mas que sempre foi fã do Senna e assistia suas corridas. Foi ele quem levou eu e meus irmãos mais novos para andar de kart pela primeira vez. O local tinha uma escolinha para as crianças aprenderem a conduzir o carro e adorei. Falei naquele dia para meu pai que queria ser uma pilota profissional. Ele me incentivou e comecei a me dedicar ao esporte aos 10 anos. Em 2021, fui campeã europeia da Fórmula 4.

O que você precisou sacrificar para se tornar uma atleta profissional tão cedo?

É bem difícil, ainda mais porque comecei ainda criança. Há um ano estou morando sozinha na Itália. Quando estava no Brasil, ia para a escola e fazia passeio com meus amigos, mas agora, como faço parte da Ferrari Driver Academy, precisei sacrificar algumas coisas.

Estou morando longe da minha família para seguir meus sonhos, treino todos os dias com outros pilotos... Mas é isso que eu quero. É necessário ter determinação, porque esse esporte é muito mais do que as pessoas veem na pista.

E a sua mãe, o que ela achou da sua vontade de ser pilota?

Ela assiste a todas as corridas, mesmo ficando com medo e estressada por conta do perigo. E me apoia. Para mim, é muito importante ter esse apoio da minha família. Quando você não está bem, por exemplo, a presença deles ajuda muito mentalmente.

Você faz parte da Ferrari Driver Academy. Era seu sonho correr por uma das escuderias mais famosas do mundo?

Acho que é o de todos ter a chance de ser da Ferrari. Fiquei muito feliz quando fui aprovada. Já tinha tentado uma vez, mas era muito jovem e não pude participar do programa. Quando tive a chance, dei tudo de mim para conseguir uma vaga --até me dediquei mais a aprender inglês para conseguir conversar com as pessoas. Fizemos diversos testes que iam além das pistas, como físicos e mentais. Até chegar ao de direção. E consegui.