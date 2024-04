Camila Queiroz: Se casamento fosse só amor não teria tanta gente terminando

Universa: Você já dividiu roupa com alguém e a peça voltou estragada?

Camila Queiroz: [Camila olha para a irmã dela, que está ao lado, e aponta] Eu, minhas duas irmãs e minha mãe usamos o mesmo manequim e temos o mesmo tamanho de pé. Sempre dividimos tudo com todo mundo. E uma hora estraga, né? Com minhas irmãs está tudo bem. Agora, na época de modelo, nas casas que dividíamos, voltava além de estragado, sujo.

E você tem alguma peça preferida?

Eu amo calça jeans com regata branca. Essa é uma combinação infalível porque você pode combinar com tênis, com rasteirinha, com salto, mudar os acessórios e transformar aquele look. Às vezes, você sai para trabalhar com essa combinação de manhã, passa um batom vermelho e está pronta para o happy hour. Eu gosto dos clássicos e tentei trazer isso para a minha coleção com a C&A. Não tem erro com eles, porque nunca saem de moda. Você só precisa mudar os acessórios.

Você apresenta "Casamento às Cegas" e é casada com o Klebber Toledo há seis anos. Tem alguma dica para uma relação duradoura?

Olha, não tenho dicas, mas posso falar da minha experiência pessoal. Temos muito orgulho um do outro e torcemos genuinamente pelo nosso sucesso individual. É importante que os dois se sintam felizes e realizados no casamento, que ninguém tente anular o outro e que não haja competição. Quando um casal compete um com o outro, aquela relação já está falida.

Eu e Klebber somos parceiros. Em um dia que não estou tão bem, ou ele não está tão bem, sempre pensamos em como podemos ajudar, sabe? Essa sensibilidade no dia a dia é preciso. Só amor é fácil. Se casamento se resumisse só a amor não teríamos tanta gente terminando. Quantas vezes já ouvimos 'a gente se ama, mas não está mais dando certo'?

Você tem algum exemplo da sua relação que se encaixa nesse seu conselho? Que você se lembre de cabeça?

Ah, tem sim. Teve uma semana em que eu precisava sair de casa às cinco da manhã para gravações. Eu levantava às quatro para tomar banho e o Klebber meia hora depois só para me fazer um café. Quando eu saía do banho, meu café estava feito.

Não porque ele tinha a obrigação, mas porque ele queria me fazer essa gentileza para contribuir com o meu horário que era difícil. Pequenos atos assim, dentro da relação, são importantes. No "Casamento às Cegas", por exemplo, quando temos tempo de conversar com os participantes, tentamos aconselhar bastante.