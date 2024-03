'Não se negocia dignidade nessa vida', diz Regina Volpato

Regina Volpato e Michelle Barros apresentarão juntas um programa matinal no SBT Imagem: Reprodução/Instagram

E como ainda sobra energia, Regina usa suas redes sociais para dar conselhos amorosos para seus seguidores —e acumular milhões de visualizações na rede. Em uma entrevista sincera, ela fala sobre seus novos projetos, como o ambiente da TV mudou nos últimos anos e seu lado sincerão, que só os íntimos conhecem.

Universa: Quero começar com uma curiosidade, Regina. Por que você saiu da Gazeta?

Reginal Volpato: Por uma questão interna, eles decidiram reduzir meu salário em 20%. Achei bastante e não topei. Foi isso.

E agora você está no SBT. Essa não é sua primeira passagem pela emissora. Está rolando uma nostalgia? Uma emoção?

Quando voltei para gravar alguns materiais e me vi com o crachá no pescoço, encontrando com profissionais que trabalharam comigo em outros momentos, me dizendo que torceram para o meu retorno, chorei. Essa recepção me pegou de surpresa. Ficava tentando enxugar as lágrimas para não borrar a maquiagem porque tínhamos gravação [risos] Foi uma sensação muito boa, uma emoção que ainda não sei dar nome, mas acho que é alegria e felicidade.

O que o público pode esperar de seu novo programa?

É um programa com quatro horas diárias, de manhã, ao vivo, mesmo nos feriados. Estamos nos empenhando muito e com muita vontade de acertar. Acredito que o nosso diferencial é a pluralidade. Queremos que seja um programa onde pessoas do Brasil todo se vejam representadas. Estamos usando todas as praças do SBT para ter todas as cores, sotaques e festas para nossos assuntos.

A audiência da manhã é disputadíssima. Você se cobra? Fica tensa com isso?

Não tem horário fácil, mas entendo que esse é nobre. De manhã é um pouco mais difícil mesmo. Não me cobro sobre audiência porque esse número depende de muitos outros fatores, que não consigo controlar, como o horário do intervalo, a quantidade de chamadas durante a programação, o que passa antes, o que vem depois...