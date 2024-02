'Meu filho me ajudou a não levar a Verônica para casa', diz Tainá Müller

Em casa era "corta" porque tinha que viver o expediente de mãe, que sempre será meu principal papel. Chorei de cansaço muitas vezes, mas queria esse tempo de qualidade com meu filho. Ele ainda acordava de madrugada para mamadeira e ganhar colo. Queria dar conta de tudo, que é o grande dilema da mulher contemporânea com a maternidade, né? Foi bem desafiador, mas me sinto vitoriosa.

Tainá Müller e Rodrigo Santoro, novo vilão em 'Bom dia, Verônica' Imagem: Reprodução/ Instagram

Você ganhou o Septimius Awards em Amsterdã no ano passado, na categoria de "Melhor Atriz". Qual a sensação de saber que seu talento também é reconhecido internacionalmente?

Os prêmios do Brasil me emocionam muito, porque as pessoas se mobilizam para votar. Mas essa premiação eu estava representando o Brasil, o que é muito bacana. É legal saber que outras culturas podem entender nossos conteúdos.

Apesar de o tema ser universal, a série mostra muito a realidade brasileira. Fiquei feliz em ver essa repercussão em culturas diferentes. Só mostra como temos um potencial imenso por aqui e pra mim, como atriz, esse é o maior dos sonhos.

Em algum momento os assuntos tratados na série te deram gatilho e você precisou respirar antes de continuar a gravar?

Em um dia de gravação da segunda temporada tive uma crise de choro antes de entrar no set. Estava acumulando muitas cenas de tensão, abordávamos um assunto que, para mim, é muito baixo, que é usar a fé das pessoas para abusar de mulheres. Tínhamos um caso muito recente no país acontecendo na época. Acabei dando uma desabada antes de fazer mais cenas. Fizeram uma sessão de reiki em mim, me deram florais, dei uma respirada e segui.

É difícil voltar a gravar depois de um baque desses?

Temos que fazer o que for preciso pelo trabalho, mas dependendo da cena, eu saía muito mexida. Aí meditava um pouco para dar uma limpada das emoções e me preparar para outra cena. Até assistindo eu sofria tudo de novo.