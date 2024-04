Atriz fala de nova novela das 6 e crenças no amor: 'Sou feliz na monogamia'

Caridade é a personagem de Clara Moneke em "O Rancho Fundo" Imagem: Globo/Manoella Mello

Na trama, a Caridade perdeu a mãe e precisa prover para sua família. Vi que você também perdeu a sua recentemente. A dinâmica de sua família mudou com isso?

Quando minha mãe faleceu eu já não morava mais com ela, mas a perda de um ente querido sempre deixa uma lacuna. De alguma forma, a gente supera e vai vivendo, né? Minha religião também me ajudou muito a entender essa perda. Minha mãe sempre vai fazer falta, mas é diferente da situação da Caridade. Nem eu e nem meus irmãos precisávamos de alguém pra nos sustentar. Para nós, o que falta é o apoio emocional e afetivo.

Minha personagem perdeu a mãe aos cinco anos e cresceu somente com o pai, que era amoroso e sensível. Mas ela assumiu muitas responsabilidades, tem o peso de cozinhar, trabalhar para prover. Se torna praticamente a mãe daquela família.

Você ficou preocupada com a reação que o público teria com a sua nova personagem, já que Kate foi tão carismática e conquistou o Brasil?

Eu pensei sobre isso. As pessoas já acham que eu sou a Kate e esperam que eu esteja a todo momento na pegada dela. Na minha cabeça, sabia que seria um grande desafio mostrar para o público que posso fazer outros papéis. A Caridade parece séria, mas também tem seu carisma.

Confio na capacidade dela de cativar as pessoas. E confio no meu talento. Todo mundo vai querer vencer na vida como ela, abandonar emprego com chefe escroto... Espero que ela sirva de inspiração de força de vontade para a vida das pessoas.