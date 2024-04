'Temos o direito de não sermos guerreiras sempre', diz Mônica Martelli

Você tem alguma memória olfativa muito forte que marcou sua vida?

Vários cheiros me lembram momentos do passado. O do mar me dá uma sensação de pertencimento, porque nasci na beira da praia com a maresia. O de pão francês me lembra as tardes da minha infância, que tinha lanche com pão, manteiga e leite.

Cheiro de pétalas de rosa me dá um prazer momentâneo, algo que busco muito. Antigamente, a gente se planejava para saber quando nos sentiríamos bem. 'Em julho, posso passar uma semana na serra', mas não precisamos esperar. Podemos ter pequenos momentos de prazer todos os dias. Uma toalha cheirosa depois do banho já acalma o estresse.

Tenho em minha memória também o cheiro de bolo assado na cozinha, que lembra muito a minha infância, de quando eu morava em Macaé. Esses cheiros e momentos nos ajudam a desacelerar desse mundo que quer que sejamos produtivos o tempo todo.

Você é conhecida por seus papéis na comédia, mas fora da atuação, você é uma pessoa naturalmente bem humorada ou esse é só seu lado artístico?

Essa pessoa que está falando com você é a mesma no trabalho, no palco do teatro ou no no set de um filme.

Sou assim, tenho essa energia e sou engraçada. Acho que isso acontece por causa do meu jeito de falar e a forma como vejo o mundo, sabe? Tenho essa forma de olhar a vida com humor constante. Mas, claro, quando estou sofrendo não sou assim. Se estou com a minha mãe, na quimioterapia, não consigo ter esse jeito, mas depois sempre buscamos tirar uma risada daquela situação e ver a vida com humor.

Sua mãe passou por tratamento contra o câncer algumas vezes. O que é mais difícil para você, como filha, que acompanhou esse processo?

Todo processo é horroroso e a palavra câncer assusta muito. Na hora que você recebe o diagnóstico já é uma porrada para toda a família, depois é preciso enfrentar o tratamento. E estou falando na visão de uma acompanhante que estava ao lado da pessoa mais importante da minha vida, que é minha mãe.