'É desafiador não deixar a mocinha ser chata', diz Agatha Moreira

Na conversa, Agatha foi além da moda e falou sobre sua visão da indústria audiovisual brasileira —e como novas oportunidades dividem os lucros e criam mais empregos neste mercado.

Universa: A coleção chama BFF. Você divide roupa com as suas amigas ou é ciumenta?

Agatha Moreira: [Aponta para uma amiga que está com ela] Está usando minha coleção com a C&A. [risos] Eu sempre empresto tudo, só tem que ter cuidado, porque sou capricorniana e apegada às minhas coisas. Se for tomar conta direitinho tenho zero problemas em emprestar. Amo ver minhas amigas com meus looks.

E tem alguma peça ou acessório que você ama muito?

Ah, muitos. Tem algumas bolsas, botas, calças jeans... Basicamente amo tudo. [risos]

Como você define seu estilo?

Depende da lua. Tem dias que acordo a fim de usar um look matador, outros quero estar mais largada e confortável, Posso levantar com vontade de usar um look muito sexy embalado à vácuo ou totalmente despojado. Tenho dificuldades quando me pedem para me definir, não consigo. Prezo muito pela versatilidade e comodidade.

Você acabou de sair da gravação da novela "Terra e Paixão" com o papel da Graça. Sei que a TV grava de segunda a sábado. O que é mais cansativo dessa rotina?

Sim, são seis dias por semana, 11 horas de gravação por dia. E quando você chega em casa precisa decorar o texto do dia seguinte. Sem contar que, como atriz, ainda tem todo o trabalho de publicidade que fazemos.

Sou, de certa forma, uma influenciadora, também preciso trabalhar os conteúdos das minhas redes sociais, que é um meio lucrativo. E é necessário dedicação e criatividade para isso.